Garlasco intercettazione di Sempio su incesti e mondo ideale | 4 femmine per ogni maschio una volta era normale trom**re tra fratelli - VIDEO

Un’eccezionale intercettazione risalente al 2017 ha riacceso il dibattito pubblico, in cui si ascoltano commenti su argomenti delicati come gli incesti e un’immagine del mondo ideale. La conversazione include affermazioni che fanno riferimento a rapporti tra fratelli e a presunti numeri di donne rispetto agli uomini. Il materiale audio ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori e il pubblico, riportando alla luce temi controversi legati alla sfera privata e ai comportamenti sociali.

Torna a far discutere un'intercettazione di Sempio del 2017: "“Gli uomini stanno lì un po’, poi tornano e hanno un ricambio di donne, quindi c’è sempre desiderio, c’è sempre voglia, non ci sono persone isteriche perché non si trom., perché il marito non ti guarda più o perché la moglie è diventata u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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