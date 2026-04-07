Le forze dell’ordine hanno sequestrato una villa in fase di realizzazione su un promontorio roccioso all’interno del Parco Nazionale del Gargano. La struttura, ancora in costruzione, si trova in una zona soggetta a rischi geologici e tra le rocce. La decisione è stata presa dopo verifiche sul rispetto delle normative edilizie e ambientali vigenti nella zona protetta.

Le autorità hanno disposto il sequestro di una villa in costruzione situata su un promontorio roccioso nel Parco Nazionale del Gargano. L’intervento è scattato a causa di gravi irregolarità edilizie e violazioni dei vincoli paesaggistici in un’area ad alta fragilità ambientale. L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo operativo di polizia ambientale della capitaneria di porto di Manfredonia, con il supporto del nucleo del centro controllo ambiente marino della direzione marittima di Bari. I controlli hanno rivelato l’assenza o l’irregolarità dei titoli abilitativi per i lavori di ristrutturazione di alcuni edifici. Tra fragilità geologica e speculazione ricettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gargano, sequestrata villa abusiva tra rocce e rischi geologici

Abusivismo nel Parco Nazionale del Gargano: sequestrata villa di 3mila mq sul mareAbusivismo edilizio, scatta il sequestro preventivo di una villa di 3mila mq costruita a pochi passi dal mare di Mattinata, sul Gargano.

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