Nei contratti delle case inserire i rischi geologici Conoscerli è un diritto

Nei contratti di vendita delle case si torna a parlare di rischi geologici. Sempre più spesso, le agenzie immobiliari e i proprietari devono inserire clausole che avvisano di eventuali pericoli legati al terreno o a fenomeni naturali. I geologi spiegano che conoscere questi rischi è un diritto di chi compra, ma spesso questa informazione viene trascurata. Nel frattempo, i professionisti continuano a studiare immagini di terreni e frane, consapevoli che la natura può esplodere improvvisa e portare danni considerevoli.

I geologi sono abituati a vedere (e analizzare) immagini forti, quelle in cui la natura esplode in tutta la sua potenza, distrugge, inghiottisce. Ma c'è una fotografia che ha particolarmente colpito Antonello Fiore, presidente della società italiana di Geologia ambientale: è quella di una villetta di Limone Piemonte. Un padre l'ha comprato con i risparmi di una vita per regalarla orgoglioso alla figlia in vista del matrimonio. Un sogno distrutto in pochi minuti. Era la frana del 2022. Da lì, l'idea: inserire un certificato sui rischi geologici negli atti di compravendita degli immobili. Antonello Fiore, ci racconta di cosa si tratta? «La gente ha diritto di sapere, nella più totale trasparenza, costa sta comprando.

