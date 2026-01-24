Carabinieri salvano un’anziana da un principio d’incendio in casa

Venerdì sera, i carabinieri della compagnia di Sansepolcro sono intervenuti in un appartamento per un principio di incendio. La chiamata ha segnalato un rischio all’interno della casa di un’anziana di oltre novant’anni. Grazie alla loro tempestiva presenza, i militari sono riusciti a mettere in sicurezza la pensionata, prevenendo conseguenze più gravi. L’intervento ha evidenziato l'importanza della pronta risposta delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza domestica.

SANSEPOLCRO – È accaduto venerdì sera. I carabinieri della compagnia di Sansepolcro sono intervenuti per un principio di incendio che si era sviluppato all’interno della casa di una pensionata ultranovantenne. Era ormai sera inoltrata quando i carabinieri, nel corso del servizio di pattuglia per il controllo del territorio, hanno notato delle rilevanti fiamme, che spuntavano dalla canna fumaria di un camino. Intuito il pericolo, i carabinieri biturgensi si sono precipitati verso l’abitazione per verificare e prevenire che l’incendio si propagasse. Hanno fatto giusto in tempo, poiché all’interno della casa si trovava un’anziana donna che era visibilmente in difficoltà respiratorie ed in stato confusionale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

