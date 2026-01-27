Fumo tra scaffali e negozi Principio di incendio nel centro commerciale | evacuata tutta la struttura

Un principio di incendio si è verificato ieri nel centro commerciale Mirandolina, causando l’evacuazione di tutta la struttura. L’incendio, che ha generato fumo tra gli scaffali, è stato prontamente gestito dalle squadre di emergenza. Nella giornata si sono verificati momenti di tensione, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi e consentito la riapertura del centro in sicurezza.

Un principio d'incendio ha creato apprensione ieri pomeriggio all'interno del polo commerciale della Mirandolina: intorno alle 13.15, infatti, un fumo denso e biancastro ha improvvisamente invaso i locali del supermercato Bennet di viale Aldo Moro, trasformando una tranquilla giornata di acquisti in un'emergenza che ha portato alla chiusura immediata dell'intero complesso. Tutto è partito dal retro della struttura, dove un guasto improvviso, derivante probabilmente da un surriscaldamento dell'addolcitore dell'acqua, ha generato la densa coltre. In pochissimi minuti, attraverso i condotti di aerazione, la "nebbia" si è propagata ovunque: prima tra gli scaffali del supermercato, poi nel corridoio principale e infine, anche se in misura minore, all'interno dei singoli negozi della galleria, rendendo l'aria pesante.

