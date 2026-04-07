Samsung si appresta a presentare il Galaxy Watch Ultra 2, un nuovo dispositivo indossabile pronto a essere lanciato sul mercato. Tuttavia, in Europa, la versione del orologio non supporterà la connessione 5G, lasciando i consumatori senza questa funzionalità. La società si sta concentrando su altri mercati dove la tecnologia 5G sarà presente, mentre in Europa si dovrà accontentare delle reti 4G e Wi-Fi.

Samsung sta preparando il lancio del Galaxy Watch Ultra 2, ma vive in Europa la notizia della connettività 5G si rivela un miraggio. Il nuovo smartwatch arriverà probabilmente a luglio 2026, insieme ai Galaxy Watch9 e ai nuovi pieghevoli Z Fold 8 e Z Flip 8, durante l’evento Galaxy Unpacked. L’attesa per il dispositivo è alimentata dalla sua comparsa nei database IMEI della GSMA. Le ultime informazioni indicano che l’apparecchio potrebbe integrare la piattaforma Snapdragon Wear Elite, presentata da Qualcomm durante il Mobile World Congress 2026. Tuttavia, l’innovazione tecnologica non sarà distribuita equamente tra i vari mercati. Mentre agli Stati Uniti dovrebbe arrivare una versione dotata di modem 5G proprietario, l’Europa sembra destinata a un hardware più conservativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Galaxy Watch Ultra 2: l’Europa resta esclusa dal 5G

Samsung Watch Ultra 2: il 5G ridefinisce lo smartwatchSamsung sta preparando il lancio del Galaxy Watch Ultra 2, un dispositivo che potrebbe ridefinire gli standard di connettività indossabile.

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