Samsung Watch Ultra 2 | il 5G ridefinisce lo smartwatch

Samsung si appresta a presentare il Galaxy Watch Ultra 2, uno smartwatch che integra la connettività 5G. Il dispositivo è stato annunciato come prossimo prodotto della linea Galaxy Watch Ultra 2, con un focus particolare sulle capacità di rete avanzate. La casa coreana ha comunicato l’arrivo di questa novità, senza specificare ancora una data di lancio ufficiale.

Samsung sta preparando il lancio del Galaxy Watch Ultra 2, un dispositivo che potrebbe ridefinire gli standard di connettività indossabile. Le indiscrezioni indicano l’arrivo della connettività 5G, una novità assoluta per la serie Ultra. L’evento di presentazione è fissato per l’estate prossima durante Unpacked, dove saranno svelati anche i nuovi smartphone pieghevoli come il Galaxy Z Flip 7. L’attesa si concentra su un aggiornamento sostanziale rispetto alla versione precedente, che nel 2025 ha introdotto solo un nuovo colore e memoria raddoppiata. Il modello in arrivo, identificato col codice SM-L716, promette velocità di trasferimento dati superiori grazie alla rete mobile di quinta generazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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