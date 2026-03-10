Galaxy Watch 9 e Ultra 2 | Qualcomm e Exynos a confronto

Samsung si appresta a lanciare i nuovi Galaxy Watch 9 e Galaxy Watch Ultra 2, dispositivi che integrano processori Qualcomm e Exynos. La comparativa tra i due modelli si concentra sulle differenze tecniche tra i chip, con attenzione alle performance e alle caratteristiche hardware. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi, mentre le vendite inizieranno poco dopo.

Samsung si prepara a una svolta significativa nella sua linea di wearable con i prossimi Galaxy Watch 9 e Galaxy Watch Ultra 2. L'evento Galaxy Unpacked estivo promette di essere un punto di svolta per gli smartwatch del marchio, segnando una chiara distinzione tra i modelli base e quelli premium. Secondo le indiscrezioni riportate dal leaker Jason C. su X, il Galaxy Watch 9 (codice SM-L345U) continuerà a utilizzare il processore Exynos W1000, già presente nelle generazioni 2024 e 2025. Una scelta coerente con il mercato degli smartwatch, dove i chip non seguono i ritmi serrati degli smartphone e garantiscono comunque prestazioni affidabili. Il vero cambiamento riguarda il Galaxy Watch Ultra 2 (codice SM-L716U), che dovrebbe montare il nuovo Snapdragon Wear Elite di Qualcomm, presentato al MWC 2026.