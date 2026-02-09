One ui 8.5 beta 4 arriva sulla serie galaxy s25 con le novità

Un aggiornamento beta di One UI 8.5 è arrivato sulla serie Galaxy S25. Samsung ha rilasciato la versione 4 della beta, basata su Android 16, con poche novità. Le modifiche riguardano principalmente miglioramenti e correzioni di bug, senza grandi rivoluzioni per gli utenti.

Un nuovo aggiornamento beta di One UI 8.5 è disponibile per la serie Galaxy S25, basato su Android 16, e introduce primariamente piccole ottimizzazioni e correzioni di sistema. la quarta versione beta è stata rilevata da diverse fonti e conferma il percorso verso una versione stabile, attesa all'inizio di marzo in corrispondenza del lancio della Galaxy S26. aggiornamento beta di one ui 8.5 per la serie galaxy s25. la release beta, pur essendo di taglio contenuto, continua a progredire nel percorso verso la versione definitiva. la dimensione del pacchetto di aggiornamento si aggira intorno a 1,5 gb, attestando l'operazione come una revisione sostanzialmente mirata a rifinire dettagli software.

