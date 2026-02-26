Galaxy s25 serie riceve la sesta beta di one ui 8.5

La serie Galaxy S25 sta ricevendo la sesta versione beta di One UI 8.5, con un aggiornamento che include una patch di dimensioni significative. Sono state apportate varie modifiche e correzioni di bug, migliorando aspetti di performance e stabilità. L’aggiornamento si focalizza anche su ottimizzazioni software e nuove funzionalità, preparando il terreno per la versione finale del sistema operativo.

Questo testo analizza l'aggiornamento beta di One UI 8.5 dedicato alla serie Galaxy S25, evidenziando la dimensione della patch, le modifiche principali e le correzioni di bug, insieme alle prospettive per la versione definitiva. L'esame si concentra sull'evoluzione della beta, i cambiamenti di Bixby e l'impatto sul software di bordo, con uno sguardo alle tempistiche di rilascio e al confronto con la nuova gamma Galaxy S26. La versione beta One UI 8.5 continua a ricevere interventi, con un rilascio destinato ai dispositivi della serie Galaxy S25. La patch più recente non presenta nuove funzionalità di rilievo, ma si concentra su correzioni di stabilità e affidabilità.