Il futuro della Fondazione Palio Si studiano le prossime mosse
La Fondazione Palio sta pianificando le prossime mosse dopo aver raccolto numerosi feedback dai cittadini. La decisione nasce dalla volontà di rendere l’evento più coinvolgente e sostenibile, coinvolgendo le contrade in progetti di tutela e valorizzazione. Un nuovo piano di comunicazione potrebbe favorire una partecipazione più attiva. Si stanno valutando anche nuove collaborazioni con associazioni locali per rinvigorire le tradizioni del Palio. La strada verso il futuro è ancora tutta da tracciare.
Il Palio non è solo cavalli, sfilate e contrade. È anche strategia, equilibri e decisioni che si muovono dietro le quinte. E proprio in queste settimane, attorno alla Fondazione Palio di Legnano, si starebbero intrecciando valutazioni e riflessioni destinate a ridisegnare gli assetti dei prossimi mesi. Secondo indiscrezioni raccolte in ambienti palieschi, la nomina del nuovo presidente – inizialmente attesa entro la fine di febbraio – potrebbe slittare. Dopo l’uscita di scena di Maria Pia Garavaglia, che aveva lasciato l’incarico il 1° aprile dello scorso anno, era stato Luca Roveda a raccogliere il testimone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Vlahovic Juve, futuro ormai segnato: niente rinnovo del contratto in scadenza, ecco le prossime mosse. Cosa dobbiamo aspettarciDopo le recenti indiscrezioni, è ormai certo che Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, in scadenza quest’estate.
Calciomercato Fiorentina, idea Rugani per la difesa: Vanoli aspetta il difensore. Le prossime mosse della ViolaLa Fiorentina lavora per rinforzare la difesa e pensa a Rugani.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il futuro della Fondazione Cariparo: Il terzo settore può esprimere la presidenza; Il futuro della Fondazione Palio. Si studiano le prossime mosse; Il futuro (e la vita adulta) nel nuovo nome e nel nuovo logo della Fondazione Bambini e Autismo; Il futuro è dei bambini. Federfarma e Fondazione Umberto Veronesi Ets insieme per l’oncologiapediatrica.
Il futuro della ricercaDalla collaborazione tra la Regione Valle d'Aosta e la Fondazione Crt nascerà un Centro unico regionale per la ricerca scientifica ... rainews.it
Nasce la Fondazione Infermieri: il futuro della professione tra formazione, ricerca e innovazioneLa Fondazione voluta dalla Fnopi per sostenere con ricerca e formazione l'evoluzione della professione. L'iniziativa nasce per rispondere alle sfide del Ssn, valorizzando il ruolo centrale ... quotidianosanita.it
Il Carnevale degli Este 2026: un viaggio nel tempo tra storia e bellezza. Riviviamo i momenti salienti di questa edizione attraverso gli scatti di Elisa Anastasi fotografa (Commissione Immagine della Fondazione Palio). Un evento che ha registrato una parte - facebook.com facebook