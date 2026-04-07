L’associazione Area Giovani festeggia i dieci anni di attività a Castellanza e nell’Alto Milanese con un festival dedicato al futuro e al mondo del lavoro. L’evento, che si svolge dall’11 al 19 aprile, vede la partecipazione del ministro Giancarlo Giorgetti. La manifestazione include vari incontri e iniziative rivolte ai giovani, con attenzione alle tematiche occupazionali e alle sfide del domani.

L’associazione Area Giovani celebra dieci anni di attività a Castellanza e nell’Alto Milanese con un festival dedicato al domani, che vedrà la partecipazione del ministro Giancarlo Giorgetti dall’11 al 19 aprile. Il programma si apre sabato 11 aprile presso l’università LIUC. L’evento di esordio prevede un confronto centrato sulle dinamiche del mondo universitario e dell’occupazione, con il contributo diretto del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’iniziativa nasce per segnare il decennale di una realtà fondata nel 2016. L’obiettivo è trasformare l’anniversario in un punto di ripartenza attraverso una serie di eventi distribuiti tra il Varesotto e l’area dell’Alto Milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Futuro e lavoro: il ministro Giorgetti apre il festival dei 10 anni

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