L’Hai Bin rock festival celebra il suo decimo anniversario con un evento che si svolgerà venerdì 27 marzo alle 20. Sul palco si esibiranno due tribute band abruzzesi, conosciute a livello nazionale: i Kiss This e i Maiden Division. La manifestazione si svolge in una località non specificata e prevede la partecipazione di pubblico e musicisti appassionati di musica rock e metal.

In occasione del decimo anniversario dell’Hai Bin rock festival, venerdì 27 marzo si terrà, alle ore 20, il concerto di due fra le più importanti tribute band abruzzesi, già dalla consolidata fama in tutta Italia: i Kiss This e i Maiden Division. Opening act saranno i Reptile Revolution, rock band ufficiale della accademia musicale Lizard Pescara. I Kiss This, cover band abruzzese dei Kiss, sul palco portano tutta l’energia e lo spettacolo tipico dei concerti del leggendario gruppo statunitensi, fra i più popolari della storia del rock. Lo show dei Kiss This ripropone fedelmente i grandi classici della band, con costumi, trucco e tanta carica per far rivivere l’atmosfera dei loro live leggendari. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Hai Bin rock festival festeggia 10 anni con il concerto dei Kiss This e Maiden Division

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