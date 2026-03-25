Professoressa accoltellata a Trescore il ministro Valditara | Fatto gravissimo chi lavoro per il futuro dei nostri figli non deve correre rischi

Il ministro dell’istruzione ha commentato l’aggressione avvenuta presso un istituto scolastico in provincia di Bergamo, dove una docente è stata accoltellata. L’episodio si è verificato all’interno di un istituto comprensivo e ha coinvolto una professoressa. Il ministro ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando che chi lavora per il futuro dei giovani non deve essere esposto a rischi.

“Quanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente”: così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato l’aggressione avvenuta nella mattinata di mercoledì 25 marzo all’Istituto Leonardo Da Vinci, dove un ragazzo di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa di francese prima dell’inizio delle lezioni. “Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Svolta contro le violenze: arresto anche in quasi flagranza per chi colpisce il personale scolastico. Valditara: “Importante provvedimento che tutela chi lavora per il futuro dei nostri figli”Il decreto sicurezza introduce l'arresto in flagranza per chi aggredisce il personale scolastico.

Leggi anche: Trescore, professoressa accoltellata alle scuole medie: è grave

Contenuti e approfondimenti su Professoressa accoltellata

Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave; Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave; Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave.

Professoressa accoltellata da uno studente a Trescore Balneario, grave in ospedaleUn'aggressione shock ha colpito una docente di francese. Indagini in corso per chiarire le motivazioni dell'attacco ... italiaoggi.it

Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: fatto sconvolgente, subito misure severe. I presidi: segnale allarmanteBergamo, una docente delle scuole medie è stata ferita gravemente da un ragazzino di 13 anni. Il ministro: approvare subito norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile. Anp: ... ilgiorno.it

La donna, un'insegnante di francese delle scuole medie di 57 anni, sarebbe stata accoltellata poco prima dell'inizio delle lezioni. A ferirla con un coltello, un giovanissimo studente di terza. #cronaca #scuola #accoltellamento #armi #coltelli #professoressa #ca - facebook.com facebook

Bergamo, insegnante accoltellata alla gola da un alunno 13enne: è grave #bergamo x.com