Furto notturno dei malviventi | presa di mira una gioielleria

Da casertanews.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella frazione di Nocelleto, nel comune di Carinola, si è verificato un furto notturno presso una gioielleria in via IV Novembre. L’episodio, avvenuto tra sabato e domenica, ha coinvolto ignoti che hanno messo a segno il colpo senza essere subito identificati. Le forze dell’ordine stanno indagando per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Colpo notturno a Nocelleto, frazione del comune di Carinola, dove tra la notte di sabato e domenica ignoti hanno messo a segno un furto ai danni di una gioielleria situata in via IV Novembre. I malviventi sono riusciti a portare via numerosi oggetti preziosi, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Furto a Giugliano: l’enoteca “Caveau 14” presa di mira durante la notte di Capodanno

Leggi anche: Furto a Giugliano: l’enoteca “Caveau 14” presa di mira durante la notte di Capodanno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Furto notturno in gioielleria ai Colli Albani; Piedimonte Matese, banda del bancomat in fuga senza i soldi; Roma | furto nella notte in una gioielleria ai Colli Albani indagini in corso.

Pieve del Cairo, furto notturno al Gulliver: tagliata e svuotata la cassaforte - Pieve del Cairo (Pavia), 24 novembre 2025 – Un altro assalto notturno ai danni di un supermercato, sempre con l'obiettivo della cassaforte. ilgiorno.it

furto notturno malviventi presaCon la tecnica della “marmotta” tentano il furto a un bancomat di Uggiano, malviventi via a mani vuote - A essere presa di mira la Banca Popolare Pugliese di via Verdi, ma il sistema di allarme ha fatto desistere i ladri. leccenews24.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.