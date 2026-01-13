Furto notturno dei malviventi | presa di mira una gioielleria

Nella frazione di Nocelleto, nel comune di Carinola, si è verificato un furto notturno presso una gioielleria in via IV Novembre. L’episodio, avvenuto tra sabato e domenica, ha coinvolto ignoti che hanno messo a segno il colpo senza essere subito identificati. Le forze dell’ordine stanno indagando per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Colpo notturno a Nocelleto, frazione del comune di Carinola, dove tra la notte di sabato e domenica ignoti hanno messo a segno un furto ai danni di una gioielleria situata in via IV Novembre. I malviventi sono riusciti a portare via numerosi oggetti preziosi, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Furto a Giugliano: l’enoteca “Caveau 14” presa di mira durante la notte di Capodanno Leggi anche: Furto a Giugliano: l’enoteca “Caveau 14” presa di mira durante la notte di Capodanno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Furto notturno in gioielleria ai Colli Albani; Piedimonte Matese, banda del bancomat in fuga senza i soldi; Roma | furto nella notte in una gioielleria ai Colli Albani indagini in corso. Pieve del Cairo, furto notturno al Gulliver: tagliata e svuotata la cassaforte - Pieve del Cairo (Pavia), 24 novembre 2025 – Un altro assalto notturno ai danni di un supermercato, sempre con l'obiettivo della cassaforte. ilgiorno.it Con la tecnica della “marmotta” tentano il furto a un bancomat di Uggiano, malviventi via a mani vuote - A essere presa di mira la Banca Popolare Pugliese di via Verdi, ma il sistema di allarme ha fatto desistere i ladri. leccenews24.it

Furto nella notte a Piedimonte Matese: bancomat sradicato da ignoti Piedimonte Matese. Colpo notturno ai danni della filiale Bper, ex Banca Popolare di Ancona, in via Ferritto. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 3 di sabato mattina, ignoti hanno scardi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.