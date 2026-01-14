Cortina rapina in gioielleria in pieno centro | banditi in fuga

Una rapina a mano armata si è verificata questa mattina a Cortina d’Ampezzo, in una gioielleria di Corso Italia. L’evento è avvenuto intorno alle 11, con i banditi che sono fuggiti subito dopo il colpo. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini e per garantire la sicurezza nella zona centrale della località.

(Adnkronos) – Rapina a mano armata questa mattina, mercoledì 14 gennaio, intorno alle 11, in una gioielleria di Corso Italia, nel pieno centro di Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto riferito, i due rapinatori sono entrati nella gioielleria 'Cacciari Salvati' e hanno immobilizzato la commessa dietro la cassa, puntandole contro un'arma e poi sono scappati con due .

