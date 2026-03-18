Due giovani sono stati arrestati dopo aver rubato circa 30 mila euro da un negozio di ottica nella zona universitaria di Roma. I ladri sono scappati a bordo di un’auto e hanno speronato altri veicoli nel tentativo di fuggire, scatenando un inseguimento che si è concluso con la loro cattura. L’episodio si è verificato nel cuore della capitale, coinvolgendo forze dell’ordine e diversi veicoli.

Colpo da 30mila euro in un negozio di ottica nella zona universitaria di Roma, ma la fuga dei ladri si è trasformata in un inseguimento rocambolesco concluso con l’arresto di due giovani. Il furto è avvenuto nella notte, quando i malviventi hanno forzato l’ingresso dell’esercizio commerciale, puntando alla merce più costosa, in particolare attrezzature ottiche e fotografiche. Il colpo è stato messo a segno in pochi minuti, con la refurtiva caricata su una prima auto. L’allarme però è scattato immediatamente, facendo intervenire una pattuglia della Polizia di Stato. I due, accortisi di essere seguiti, hanno tentato la fuga. Quando si sono trovati davanti un secondo equipaggio, hanno finto di fermarsi, ma poi hanno speronato l’auto della polizia riuscendo temporaneamente a scappare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Furto da 30mila euro in un negozio di ottica a Roma: fuga con auto e speronamento, due arresti

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