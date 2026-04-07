Furti e vandalismi al cantiere del nuovo asilo nido | la rabbia del sindaco

Nel cantiere del nuovo asilo nido montessoriano di Cadoneghe sono stati registrati recenti episodi di furto e vandalismo. Sono stati portati via materiali e sono stati causati danni alle strutture in fase di realizzazione. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e fare chiarezza sulla vicenda. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità e i cittadini della zona.

Furto e pesanti danneggiamenti all’interno del cantiere del nuovo asilo nido montessoriano di Cadoneghe. Nelle ultime ore a cavallo del ponte di Pasqua dei malviventi si sono introdotti nell’area di lavoro di via Guido Franco, causando danni e sottraendo materiale, in un episodio che sta suscitando forte indignazione tra la popolazione e gli amministratori comunali. Secondo le prime verifiche, i ladri avrebbero rubato cavi in rame, sottratto materiale elettrico e materiale edile, oltre ad attrezzature da cantiere. Nel corso dell’azione sarebbero stati inoltre provocati ingenti danni: cartongessi rotti, interventi su pareti e controsoffitti e asportazioni di componenti direttamente dalle strutture. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Borgonovo, sopralluogo della minoranza al cantiere del nuovo asilo nido«A fronte delle allarmate segnalazioni di diversi cittadini su possibili problematiche sul cantiere del nuovo asilo di Borgonovo, ci siamo subito...

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Atti vandalici e furti proprio nel Parco romano che aveva concesso picnic a base di grigliate a cittadini e turisti per la Pasquetta: la denuncia - facebook.com facebook

Ladri senza vergogna: furti di fiori ripetuti negli anni da una tomba x.com