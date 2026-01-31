Insieme per Borgonovo | Richiesta urgente di sopralluogo al cantiere del nuovo asilo nido

Da ilpiacenza.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La protesta monta a Borgonovo, dove i residenti chiedono un sopralluogo urgente al cantiere del nuovo asilo nido. Negli ultimi giorni sono emerse diverse criticità, come allagamenti del tetto, infiltrazioni d’acqua e altri problemi strutturali. La situazione preoccupa le famiglie, che chiedono risposte e interventi immediati.

«Episodi di allagamento del tetto, infiltrazioni d’acqua e ulteriori problematiche strutturali sono alcune delle criticità che paiono emerse nelle ultime settimane al cantiere del nuovo asilo nido di Borgonovo». A intervenire Insieme per Borgonovo, che sottolinea come «a fronte di queste.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Borgonovo AsiloNido

Lavori al nuovo asilo nido. Sopralluogo del sindaco: "Lo apriremo a gennaio"

Cortona, sopralluogo del sindaco al cantiere del nuovo nido «Il Castello»

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Borgonovo AsiloNido

Argomenti discussi: Giovani e anziani, dialogo per conoscersi: a Borgonovo un laboratorio intergenerazionale; Vino Inedita: Cantina Valtidone omaggia le olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.