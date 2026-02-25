Fernando Errico in visita alla Scuola Regionale di Polizia Municipale | Struttura strategica va rafforzato l’organico

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, ha fatto visita alla Scuola Regionale di Polizia Municipale, dove è stato ricevuto dal dottor Dionisio Limongelli. Nel corso dell’incontro è stato possibile approfondire una serie di tematiche legate alla funzione strategica svolta dalla Scuola, punto di riferimento fondamentale per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori di Polizia Locale su tutto il territorio regionale. “Ho avuto modo di constatare ancora una volta – dichiara il consigliere Errico – l’importanza del lavoro che la Scuola Regionale di Polizia Municipale svolge quotidianamente a supporto dei vari comandi dislocati sul territorio. Un’attività preziosa che garantisce qualità formativa, uniformità operativa e aggiornamento costante, elementi indispensabili per assicurare servizi efficienti ai cittadini”. Nel corso del confronto è emersa tuttavia la criticità legata alla carenza di personale impiegato all’interno della struttura, ridottosi negli ultimi anni a causa di diversi pensionamenti non sostituiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

