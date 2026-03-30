Nella notte tra venerdì e sabato, un episodio di violenza si è verificato in un locale del centro di Castellammare di Stabia. Durante l’incidente, sono state usate bottiglie e sedie come strumenti di aggressione, provocando diversi feriti. La scena è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza, che hanno documentato l’intera lite. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine.

Una violenta rissa è stata registrata nella notte tra venerdì e sabato in un locale del centro di Castellammare di Stabia. Diversi giovani - come mostrano alcune immagini condivise sui social - si sono affrontati con sedie e bottiglie tra il panico dei presenti. Alcuni dei partecipanti sono rimasti feriti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per riportare la calma e avviare le indagini. “Scene da Far West nel cuore della movida – denuncia il deputato Francesco Emilio Borrelli –. Non è più accettabile che locali e piazze diventino terreno di scontro tra gruppi legati a contesti criminali. Qui non si tratta di una semplice lite, ma di un clima di violenza che va stroncato prima che degeneri ulteriormente”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Violenta rissa a colpi di bottiglie e sedie in un noto locale: diversi i feriti - VIDEO

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