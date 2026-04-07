Un uomo di 34 anni, residente a Brescia e originario di Verona, è stato arrestato dopo aver aggredito alcuni agenti delle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto durante un episodio di alterazione da alcol, in cui ha morso alcuni poliziotti e agenti della polizia locale. L’uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione.

Un uomo di trentaquattro anni, originario di Verona e residente a Brescia, è stato arrestato dopo aver aggredito agenti della Polizia di Stato e della Locale. L’episodio è scaturito da un incidente stradale in via Duca Degli Abruzzi, nella zona Sud della città. La dinamica è partita da uno scontro tra due veicoli. Il conducente veronese e l’altro automobilista hanno iniziato una violenta lite, che ha portato a minacce reciproche e al danneggiamento delle auto coinvolte. L’intervento di un poliziotto fuori servizio e di alcuni passanti non ha placato gli animi. L’agente è stato colpito con ferocia al braccio mentre tentava di sedare la rissa. Dalla strada alla Questura: la spirale della violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furia da ebbro a Brescia: morde i poliziotti e finisce via per 4 anni

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