A Giugliano arriva la zona rossa | la decisione in prefettura
A Giugliano in Campania è stata introdotta la zona rossa, come deciso nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Michele di Bari. La misura mira a rafforzare le misure di sicurezza e contenimento nel centro cittadino, in risposta alle necessità di tutela della salute pubblica. La decisione è stata comunicata ufficialmente presso il Comune, segnando un intervento importante per la gestione dell’emergenza.
Sicurezza in provincia di NAPOLI: arriva la zona rossa anche in centro a Giugliano in Campania. Stamattina, presso la sede del Comune di Giugliano in Campania, il Prefetto di NAPOLI, Michele di Bari, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla.
