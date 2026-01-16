A Giugliano arriva la zona rossa | la decisione in prefettura

A Giugliano in Campania è stata introdotta la zona rossa, come deciso nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Michele di Bari. La misura mira a rafforzare le misure di sicurezza e contenimento nel centro cittadino, in risposta alle necessità di tutela della salute pubblica. La decisione è stata comunicata ufficialmente presso il Comune, segnando un intervento importante per la gestione dell’emergenza.

