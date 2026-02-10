Sicurezza a Napoli arriva la zona rossa anche a Chiaia | la decisione del prefetto

Questa mattina il prefetto di Napoli ha deciso di istituire la zona rossa anche nel quartiere di Chiaia. La decisione arriva dopo una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in risposta a crescenti problemi di sicurezza in quella zona. Le autorità hanno deciso di intervenire subito, rafforzando i controlli e limitando gli accessi, per cercare di ridurre la tensione e garantire maggiore tranquillità ai residenti.

Il provvedimento è arrivato a seguito della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una zona rossa è stata istituita anche a Torre Annunziata, nella provincia partenopea.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Napoli Chiaia A Giugliano arriva la “zona rossa”: la decisione in prefettura A Giugliano in Campania è stata introdotta la zona rossa, come deciso nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Michele di Bari. “Zona rossa anche in Oltretorrente, la decisione certifica un quartiere a rischio” La decisione di estendere la zona rossa anche all’Oltretorrente ha sorpreso molti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Chiaia Argomenti discussi: Sicurezza, arriva la zona rossa a Chiaia; Napoli, arriva una buona notizia su Di Lorenzo: la nota ufficiale del club; Napoli, a piazza Plebiscito notti da paura: Non ci sentiamo al sicuro ora servono più controlli; Serie A: Pisa, Verona e Fiorentina rimangono in fondo. Grandi vittorie per Sassuolo, Cagliari e Napoli. Sicurezza, arriva la zona rossa a ChiaiaDue zone rosse sono state istituite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuto nel pomeriggio di oggi. La prim ... napolitoday.it Napoli, discoteca sequestrata a Coroglio. Effetto Crans-Montana: «Mancavano vie di fuga»Il divertimento senza sicurezza. La tragedia di Crans-Montana resterà una ferita sempre aperta, impossibile rimuoverla dalla coscienza, ma anche un monito. È questo che ha indotto ... ilmattino.it NAPOLI MILANO VITERBO CONTINUA LA LOTTA PER MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA E SOLIDARIETÀ INTERNZIONALISTA CONTRO SFRUTTAMENTO E DECRETI "SICUREZZA" Ieri manifestazioni a Napoli e Milano riuscite nonostante la solita presenza - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.