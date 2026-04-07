La Scuola Internazionale di Comics di Brescia ha annunciato il ritorno del progetto culturale intitolato

La Scuola Internazionale di Comics di Brescia rilancia il progetto culturale Le ragazze non sanno disegnare, un’iniziativa dedicata alla narrazione e allo sguardo femminile nel fumetto contemporaneo, con un tour che toccherà diverse città tra aprile e giugno 2026. L’operazione nasce per consolidare il ruolo della vignetta come strumento essenziale per interpretare l’attualità. L’obiettivo primario è utilizzare questo linguaggio per superare i pregiudizi consolidati e ridefinire la percezione della figura femminile all’interno della produzione grafica odierna. Il percorso trae forza dal successo ottenuto nel 2023, quando l’idea originale di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fumetto e sguardo femminile: il tour che sfida i pregiudizi

Lo sguardo al femminile sul fumettoUno sguardo al femminile sul fumetto: torna “Le ragazze non sanno disegnare“, il progetto culturale dedicato al fumetto contemporaneo e allo sguardo...

Juventus-Lazio Women: sfida di vertice in Serie A, il calcio femminile italiano guarda all’Europa e supera i pregiudizi.Domenica 15 febbraio 2026, allo stadio “Vittorio Pozzo-La Marmora” di Biella, la Juventus Women ospiterà la Lazio Women in un match cruciale per la...

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Torna a Brescia Le ragazze non sanno disegnare lo sguardo femminile nella narrazione visivaObiettivo del progetto culturale è rappresentare un dispositivo culturale capace di scardinare stereotipi e ridefinire il ruolo dello sguardo femminile nel fumetto contemporaneo. quibrescia.it

Sta per partire alla Fiera di Roma, dal 9 al 12 aprile, la XXXVI edizione del Romics Official, la fiera crossmediale dedicata a fumetto, animazione, cinema e gaming: tra i premi alla carriera di questo appuntamento primaverile c'è il Romics d'Oro a #SaraPichelli, - facebook.com facebook

Venticinque anni fa veniva pubblicato il primo numero di W.I.T.C.H., un fumetto che ha avuto un successo enorme e che per un periodo, con la sua diffusione in tutto il mondo, sembrava essere sul punto di cambiare profondamente il volto dell'editoria italiana. x.com