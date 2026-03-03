Un de' in Sant’Agnesa al President la commedia dialettale della Filodrammatica Gari - Battini

Sabato 7 marzo alle 21 al Teatro President si svolge una serata dedicata alla rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani. La compagnia Filodrammatica

Sabato 7 marzo alle ore 21 al Teatro President per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani la Compagnia Filodrammatica "Gari" - Battini che presenta "Un de' in Sant'Agnesa", atto unico brillante della compagnia Gari e "L'impurtant l'è capiss", due atti brillanti di Adriano Vignola. La regia è di Anna Maria Figliossi. Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani organizzata dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano. La prima, "Un dè in Sant'Agnesa", si svolge in una casa modesta dove Tognu e Cisa si accingono a conoscere il fidanzato della figlia, invitato a cena, "presunto" figlio di un ingegnere e quindi di famiglia benestante.

