Mort un Papa a’sni fa un ätar! la Filodrammatica San Bernardino in scena al Teatro President

La Filodrammatica "San Bernardino", capitanata da Massimo Calamari, nel ruolo di attore e regista, porterà in scena sabato 14 febbraio alle ore 21 al Teatro President di Piacenza, per la rassegna dialettale in memoria di Corrado Sforza Fogliani, ed organizzata dalla "Familia Piasinteina", "Mort un Papa a’sni fa un ätar!". Per lui il mondo è fermo a quant’anni prima, così da non avere memoria ne del suo successo imprenditoriale, ne del matrimonio con la moglie Matilde. Nell’idea di Aldo anche una Matilde giovane fidanzata e un accordo con Carlo il padrone di casa, per l’utilizzo dell’appartamento per una giornata.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Sabato sera il Teatro President ospita la commedia dialettale della Compagnia

Sabato 17 gennaio alle ore 21, al Teatro President, si terrà

