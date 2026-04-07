Fuga misteriosa ad Alba | l’inganno del messaggio e l’addio di Elia

Ad Alba, il 7 aprile 2026, durante la domenica di Pasqua, Elia Del Grande è scomparso dopo aver incontrato una donna e una bambina. La sua assenza ha suscitato attenzione tra amici e conoscenti, mentre le forze dell’ordine sono impegnate nelle indagini. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze della scomparsa né sulla natura dell’incontro avvenuto prima della sua sparizione.

Elia Del Grande è scomparso dopo un incontro con una donna e una bambina ad Alba, durante la domenica di Pasqua del 7 aprile 2026. L’uomo, che prestava servizio come volontario presso la Caritas, ha approfittato di un momento di pausa per allontanarsi senza più tornare nella struttura. Il fatto è avvenuto in concomitanza con un evento conviviale organizzato dalla Caritas diocesana di Alba. In quell’occasione, Del Grande aveva assistito circa ottanta persone, svolgendo il ruolo di cameriere ai tavoli della mensa. La dinamica della fuga è legata a un colloquio improvviso. Nel pomeriggio di domenica, due figure femminili, una adulta e una piccola, hanno chiesto di parlare con l’uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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