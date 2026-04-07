Elia Del Grande non è rientrato nella casa-lavoro di Alba al termine del permesso pasquale. Questa è la seconda volta che l’uomo evade da questa struttura, dopo un episodio simile avvenuto nel 1998. Le autorità stanno monitorando la situazione e cercano di rintracciare Del Grande, che al momento risulta irreperibile. La fuga ha generato attenzione tra le forze di polizia e i responsabili della struttura.

Elia Del Grande, condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso i genitori e il fratello maggiore nel 1998, è fuggito dalla casa-lavoro di Alba dove stava scontando la sua pena. L’uomo di 50 anni non è rientrato da un permesso che gli era stato concesso in occasione delle festività pasquali. Del Grande era già fuggito a novembre del 2025 da un’altra casa lavoro. La nuova fuga di Elia Del Grande Per la seconda volta in cinque mesi, Elia Del Grande, condannato per aver ucciso nel 1998 i genitori e il fratello maggiore a Cadrezzate, in provincia di Varese, è fuggito. Domenica non è rientrato nella casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto trascorrere sei mesi prima che i giudici rivalutassero la sua pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elia Del Grande di nuovo in fuga, non è rientrato nella casa-lavoro di Alba dopo un permesso pasquale

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Elia Del Grande di nuovo in fuga, l’autore della strage dei fornai evade in permesso: è la seconda volta in 6 mesiIl 50enne, già condannato per il triplice omicidio familiare del 1998, non è rientrato nella struttura di Alba.

Elia Del Grande evade ancora...

Temi più discussi: Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Alba, Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate.

Per Elia Del Grande la misura di sicurezza era stata prorogataEra da poco stata prorogata per un altro anno la misura di sicurezza per Elia Del Grande, il cinquantenne del Varesotto che non è rientrato nella casa lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentare. (A ... ansa.it

Elia Del Grande in fuga, il sacerdote: Tradito da lui, si è allontanato dopo aver parlato con una donna e una bimba. Chi sono?Il direttore della Caritas albese, don Domenico Degiorgis, svela alcuni dettaglia sulla nuova sparizione dell’autore della strage dei fornai: Il colloquio dopo il pranzo di Pasqua dove aveva fatto il ... ilgiorno.it

Evaso di nuovo Elia Del Grande, che nel 1998 uccise genitori e fratello a Cadrezzate (Varese). Dal Pasqua non è rientrato nella casa lavoro di Alba (Cuneo) dove era stato collocato scontata la pena di 25 anni. Chi ha informazioni utili contatti le forze dell’ordi x.com

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