Corso Como 10 si prepara a riaprire dopo una fase di rinnovamento. Durante il Fuorisalone, si terrà una mostra con artisti di livello internazionale, che coinvolgerà diverse installazioni e opere esposte nel locale. Lo spazio, che in passato ospitava una vasta selezione di oggetti di design, profumi, abiti e accessori, sarà nuovamente aperto al pubblico con un allestimento dedicato all’arte contemporanea.

Milano, 30 marzo 2026 – All’inizio era uno spazio dominato da un caos creativo che attirava tutto il meglio declinato in oggettistica di design, profumi, abiti, scarpe, una wunderkammer elegantissima che tra fiori, decori e una paura caffè ti portava su, al secondo piano alla galleria d’arte. Nasce, infatti, come Galleria, quando apre nel lontano 1990 e si chiamava semplicemente Galleria Carla Sozzani, l’anima era lei, la sorella della storica direttrice di Vogue. Intellettuale, gallerista, musa ispiratrice di mode, la prima che ha iniziato a far dialogare davvero, in uno spazio chiuso e bianco, fotografia, arte e design. Il logo di impatto, leggero, disegnato dall’artista americano Kris Ruhs. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corso Como 10 si prepara al rilancio: gli artisti internazionali sbarcano alla mostra del Fuorisalone

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