Il videogioco strategico Frostpunk, sviluppato da 11 bit studios, sarà disponibile prossimamente sulla console Nintendo Switch. Contestualmente, il titolo riceverà nuovi contenuti che arricchiranno l’esperienza di gioco. La versione per Switch rappresenta un passo importante nella diffusione del gioco tra i diversi sistemi di intrattenimento domestico. La data di uscita e i dettagli sui contenuti aggiuntivi saranno comunicati nelle prossime settimane.

Il celebre Frostpunk, sviluppato da 11 bit studios, si prepara ad approdare su Nintendo Switch, segnando un passaggio importante per uno dei giochi strategici più intensi degli ultimi anni. L’annuncio conferma l’arrivo sulla console ibrida di Nintendo, anche se una data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata. L’obiettivo è chiaro: rendere accessibile anche in mobilità un’esperienza che ha costruito la propria identità su decisioni morali difficili e gestione estrema delle risorse. In Frostpunk, ogni scelta ha conseguenze dirette sulla sopravvivenza della popolazione, creando una tensione costante che va ben oltre il classico gestionale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Frostpunk arriva su Nintendo Switch e si espande con nuovi contenuti per Frostpunk 2

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