Dispatch è stato censurato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 è ufficiale

La notizia circolava da giorni, ora è arrivata la conferma ufficiale: il gioco Dispatch è stato censurato sulle piattaforme Nintendo Switch e Switch 2. La decisione sorprende i fan, che avevano atteso con ansia il rilascio, e apre subito un dibattito sulla libertà creativa e le restrizioni imposte da Nintendo.

Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Dispatch è stato censurato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. A differenza delle versioni PC e PlayStation 5, dove la censura è gestibile tramite un’opzione attivabile o disattivabile, sulle piattaforme Nintendo l’esperienza è sempre filtrata. La notizia ha immediatamente acceso il dibattito, soprattutto alla luce delle politiche più permissive dichiarate da Nintendo negli anni passati. Gli sviluppatori hanno però chiarito i contorni della scelta, ridimensionando l’impatto sull’esperienza complessiva. Nel dettaglio, Dispatch ( qui trovate la nostra recensione ) non subisce tagli o rimozioni di contenuti: tutte le scene previste sono presenti anche su Nintendo Switch e Switch 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it

