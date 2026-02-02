Biglietti Sassuolo Inter stop alla vendita nel settore ospiti | il comunicato del club neroverde

Domenica i tifosi dell’Inter non potranno più acquistare biglietti nel settore ospiti del Mapei Stadium. Il Sassuolo ha comunicato che la vendita dei biglietti per i supporter nerazzurri si ferma, lasciando molti spettatori con i biglietti già in tasca o senza la certezza di poter assistere alla partita. La decisione ha sorpreso alcuni, ma il club neroverde non ha ancora spiegato i motivi ufficiali.

Biglietti Sassuolo Inter. Domenica l' Inter sarà impegnata al Mapei Stadium contro il Sassuolo, ma l'avvicinamento alla sfida è accompagnato da alcune incertezze sul fronte biglietti. Il club neroverde ha infatti deciso di sospendere temporaneamente la vendita dei tagliandi per il settore ospiti, in attesa di sviluppi legati a questioni di ordine pubblico. La decisione è collegata a quanto accaduto nel corso dell'ultima gara giocata a Cremona, quando un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo in campo, esploso nelle immediate vicinanze di Emil Audero. Un episodio grave che ha portato il Sassuolo ad attendere le valutazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive prima di procedere con la normale vendita dei biglietti destinati ai sostenitori dell' Inter.

