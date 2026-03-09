Monza-Palermo vendita dei biglietti del settore ospiti bloccata dopo poche ore | la trasferta è un' incognita

Dopo poche ore dalla messa in vendita, i biglietti del settore ospiti per la partita tra Monza e Palermo sono stati bloccati, lasciando incertezza sulla trasferta. Molti tifosi rosanero avevano già prenotato voli e sistemazioni, puntando sull’importanza dell’incontro. La decisione di interrompere la vendita ha creato tensione tra i supporter, che ora si chiedono come procedere.

Fiutando l'importanza della partita, tanti tifosi rosanero avevano prenotato i voli aerei in netto anticipo. Il successo di Pohjanpalo e compagni a Carrara e la contemporanea sconfitta dei brianzoli contro lo Spezia sembra aver dato ragione a chi si è organizzato per andare a vedere il big match dell'U-Power Stadium. Ma a cinque giorni dalla gara, in progrmma sabato 14 marzo alle 17.15, la presenza dei supporter della squadra allenata da Pippo Inzaghi al big match dell'U-Power Stadium rimane un'incognita. Tra i tifosi del Palermo, residenti in Sicilia, serpeggia la preoccupazione che possa arrivare un altro divieto di trasferta, come accaduto già a settembre scorso, a meno di 48 ore dalla sfida col Sudtirol, col settore ospiti già sold out.