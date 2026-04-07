Frosinone denunciato albanese di 25 anni trovato in albergo nonostante il divieto di ritorno

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Frosinone hanno denunciato un uomo di 25 anni originario dell’Albania. La denuncia è scattata perché il giovane è stato trovato in un albergo della città, nonostante fosse vietato il suo ritorno nel territorio comunale. Le autorità hanno effettuato i controlli e hanno verificato che l’individuo si trovava regolarmente nella struttura alberghiera.

Ieri pomeriggio, personale della Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un cittadino albanese di 25 anni per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Frosinone. Gli agenti hanno accertato la presenza dell’uomo, residente in provincia di Pesaro Urbino, procedendo immediatamente alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per la violazione del provvedimento. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. A Frosinone nonostante il foglio di via obbligatorio. 41enne scovato dai carabinieri Gasolio allungato con l'acqua e auto in panne, sequestrati 11mila litri a Frosinone. Raffica di multe ai distributori 7 kg di panini scaduti e scarsa sicurezza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Trovato in città nonostante il divieto di ritorno: denunciato a FrosinoneL’uomo, già destinatario della misura di prevenzione, è stato fermato dalla Polizia nella parte bassa del capoluogo: segnalato anche per possesso di... Frosinone, viola il divieto di ritorno: denunciato dalla poliziaL’uomo fermato nei pressi di piazzale De Matthaeis dopo aver tentato di eludere un controllo in via Marco Tullio Cicerone Personale della Polizia di... Temi più discussi: Anagni, giovanissimo pusher albanese trovato con 44 dosi di cocaina: arrestato; Sora, spaccio di cocaina da un B&B: arrestato 30enne; Sora – Polizia di Stato: arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti; Controlli ambientali, irregolarità nella gestione dei rifiuti: denunciato amministratore di azienda. Cocaina nascosta in un B&B a Frosinone e spaccio in auto a domicilio, 30enne nei guaiUn cittadino albanese di 30 anni è stato arrestato a Frosinone per traffico di droga: sequestrati cocaina, denaro e materiale per lo spaccio. virgilio.it Frosinone, mostra agli agenti la patente del fratello: denunciato, trovata anche stecca da biliardo modificataA Frosinone un uomo di 35 anni è stato denunciato per sostituzione di persona e porto di oggetti atti ad offendere dopo un controllo stradale. virgilio.it Norberto Venturi: «Frosinone è una città piccola, un progetto del genere è destinato a fallire». Anselmo Pizzutelli: «La seduta dedicata c’è già stata e le criticità più volte evidenziate rimangono» - facebook.com facebook Con il 5-1 al Frosinone, la Fiorentina Primavera di mister Galloppa vince al Rocco B. Commisso Viola Park e torna prima in classifica #forzaviola #fiorentina x.com