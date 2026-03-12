Trovato in città nonostante il divieto di ritorno | denunciato a Frosinone

Un uomo residente a Frosinone è stato denunciato dalla Polizia di Stato perché è stato trovato in città nonostante il divieto di ritorno nel comune. Gli agenti hanno identificato l’uomo durante un controllo e hanno accertato che si trovava nel territorio comunale senza autorizzazione. La denuncia è stata notificata a seguito di questa verifica.

L’uomo, già destinatario della misura di prevenzione, è stato fermato dalla Polizia nella parte bassa del capoluogo: segnalato anche per possesso di hashish Personale della Polizia di Stato ha denunciato un uomo residente nel capoluogo per violazione del divieto di ritorno nel comune di Frosinone. L’uomo è stato intercettato durante un ordinario controllo del territorio nella parte bassa della città. Nel corso degli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che nei suoi confronti era già in atto una misura di prevenzione che gli vietava il ritorno nel capoluogo, provvedimento notificato nel dicembre dello scorso anno. Alla luce di quanto riscontrato, gli agenti hanno proceduto con la denuncia per inosservanza del provvedimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Frosinone, viola il divieto di ritorno: denunciato dalla poliziaL’uomo fermato nei pressi di piazzale De Matthaeis dopo aver tentato di eludere un controllo in via Marco Tullio Cicerone Personale della Polizia di...

Una raccolta di contenuti su Trovato in città nonostante il divieto...

Discussioni sull' argomento La storia di Viviane Viniarski, genovese d’adozione: Tra il Brasile e l’Europa la mia vita alla ricerca dell…; Alessandro Lucarelli: Piacenza mi ha scoperto, a Parma ho trovato me stesso; Manfredonia, segnalato presunto veleno in strada; Preziosi sottratti da un’auto e rivenduti: denunciato un uomo.

Un gigante del mare è stato trovato senza vita sulla costa adriatica. A Marina di Ravenna è stato recuperato un rarissimo #pesceluna lungo circa 2,5 metri e dal peso stimato di 400 chili, uno dei pesci ossei più grandi del pianeta. L’esemplare, appartenente al - facebook.com facebook

#lagiustadistanza Morvillo-Falcone: quel biglietto d’amore di Francesca trovato nell’ufficio di Giovanni x.com