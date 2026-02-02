Frosinone viola il divieto di ritorno | denunciato dalla polizia

La polizia di Frosinone ha denunciato un uomo che era tornato nel territorio nonostante il divieto. Gli agenti della Squadra Volante lo hanno individuato e segnalato, confermando il rispetto delle regole contro chi viola le restrizioni.

L'uomo fermato nei pressi di piazzale De Matthaeis dopo aver tentato di eludere un controllo in via Marco Tullio Cicerone Personale della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura ha denunciato un Italiano in quanto inottemperante al provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Frosinone. L'uomo si trovava nei pressi di Piazzale de Matthaeis e alla vista degli agenti tentava di eludere un eventuale controllo, dirigendosi frettolosamente verso via Marco Tullio Cicerone. L'atteggiamento dell'uomo insospettiva i poliziotti che decidevano di identificare il soggetto, apparso subito insofferente all'attività.

