Genk-Friburgo andata ottavi Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

L’incontro Genk-Friburgo si svolgerà nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 20252026. I club si affrontano in Belgio, con i padroni di casa che cercano di sfruttare il vantaggio del campo, mentre gli ospiti mirano a mantenere vivo il loro percorso nel torneo. La partita sarà trasmessa in diretta e rappresenta un passaggio importante della fase a eliminazione diretta.

G ara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 20252026. I belgi cercheranno di sfruttare al massimo il fattore campo, mentre gli ospiti puntano a proseguire il loro cammino continentale. Genk-Friburgo si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 21 presso la Luminus Arena. GENK-FRIBURGO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I belgi si presentano a questa sfida dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Union St Gilloise in campionato, un risultato che ha messo in evidenzia alcune lacune difensive. In Europa League, la squadra di ha registrato un bilancio di sette vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. I tedeschi sono reduci da un emozionante 3-3 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

