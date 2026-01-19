Simbolo del made in Italy Meloni | l' Italia perde una leggenda

Addio a Valentino Garavani, icona del made in Italy e figura fondamentale nel mondo della moda. La sua eleganza e il suo talento hanno rappresentato un punto di riferimento per generazioni, contribuendo a diffondere l’eccellenza italiana nel panorama internazionale. La sua scomparsa segna la perdita di un grande maestro che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore dell’alta moda e nel patrimonio culturale del nostro paese.

Addio a Valentino Garavani, simbolo del made in Italy nel mondo. "Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell'alta moda italiana. Oggi l'Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto", scrive in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.  Nato a Voghera l'11 maggio 1932, lo stilista aveva scelto la Capitale come patria d'elezione, città in cui ha vissuto e lavorato per decenni e dove nel 1959 fonda la maison che porta il suo nome, destinata a diventare un simbolo globale dell'alta moda italiana. Il celebre stilista è morto a Roma all'età di 93 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

