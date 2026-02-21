confindustria perde una colonna era un simbolo del made in italy

Ubaldo Corsini ha lasciato il suo ruolo, segnando la fine di un’epoca per l'imprenditoria locale. La sua lunga carriera e le aziende che ha guidato rappresentano un esempio tangibile di successo nel settore industriale. Corsini ha sempre promosso il valore del Made in Italy, rafforzando la reputazione della regione. La sua assenza si fa sentire, soprattutto tra chi ha condiviso con lui anni di lavoro e progetti. La sua eredità rimane viva tra colleghi e imprenditori.

CASTEL DEL PIANO "Ubaldo Corsini è stato e rimarrà uno dei simboli storici dell'imprenditoria del nostro territorio". Inizia così Andrea Fratoni, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud. Ubaldo Corsini è stato infatti anche presidente di Confindustria Grosseto tra il 1993 e il 1997. "E' stato un grande esempio di capacità e visione, innovazione e internazionalizzazione - ha aggiunto - È riuscito a rendere protagonista sui mercati globali un'azienda che era nata come impresa familiare, artigianale, puntando sempre sulla qualità. Da Castel del Piano fino all'intera Toscana, per arrivare al resto d'Italia e del mondo, oggi Corsini è uno dei simboli del Made in Italy e porta ovunque il nome del nostro territorio.

