Patrignani Confcommercio | Carenza di abitazioni a prezzi calmierati si trasforma in emergenza sociale

Patrignani di Confcommercio ha segnalato che la mancanza di case a prezzi accessibili sta causando una vera emergenza sociale a Cesena. La carenza di alloggi a costi contenuti limita le possibilità di trovare una sistemazione dignitosa e mette sotto pressione il mercato immobiliare locale. Questa situazione si riflette anche sulla crescita economica e sulla serenità delle famiglie. La questione abitativa si fa sempre più urgente per la città.

La situazione diventa sempre più urgente e richiede un intervento immediato. Patrignani sottolinea la necessità di un "patto di sistema" Cesena vive una emergenza abitativa che riflette negativamente sul suo sviluppo economico e sulla qualità della vita dei suoi cittadini. La carenza di case in affitto a prezzi accessibili e la difficoltà di trovare abitazioni a costi sostenibili incidono pesantemente anche sul mercato del lavoro, rendendo sempre più complicato attrarre e trattenere lavoratori nel cesenate. Secondo Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesenate, la situazione minaccia di compromettere la competitività del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Abitazioni a prezzi calmierati, i progetti locali e del GovernoL’aumento dei costi e il divario tra domanda e offerta stanno rendendo più difficile l’accesso alle abitazioni nelle aree urbane. Alluvioni e prezzi immobiliari: il rischio idrogeologico si trasforma in fattore economico nel mercato delle abitazioniNegli ultimi mesi, le alluvioni hanno portato ad un aumento delle preoccupazioni tra gli acquirenti di case in diverse zone del paese.