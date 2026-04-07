Franco Agamenone colpito in pieno volto da Rodesch al Challenger di Madrid | Mi ha fatto male

Durante il Challenger di Madrid, il tennista italiano è stato colpito al volto da una pallina durante un incontro contro un avversario di nazionalità svizzera. Dopo aver chiesto assistenza medica, ha ripreso il gioco e ha concluso il match con una rimonta. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, ma il giocatore è rimasto in campo fino alla fine del match.