Franco Agamenone colpito in pieno volto da Rodesch al Challenger di Madrid | Mi ha fatto male
Durante il Challenger di Madrid, il tennista italiano è stato colpito al volto da una pallina durante un incontro contro un avversario di nazionalità svizzera. Dopo aver chiesto assistenza medica, ha ripreso il gioco e ha concluso il match con una rimonta. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, ma il giocatore è rimasto in campo fino alla fine del match.
Brutto spavento per Franco Agamenone al Challenger di Madrid: l'azzurro viene centrato in pieno volto da una pallata di Rodesch, chiede l'intervento medico e poi vince in rimonta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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