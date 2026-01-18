a buenos aires franco agamenone firma la prima vittoria italiana challenger nel 2026

Nel 2026 a Buenos Aires, Franco Agamenone conquista il suo primo titolo Challenger, segnando una tappa importante per il tennis italiano. La vittoria rappresenta un risultato significativo nel circuito che funge da trampolino di lancio verso le competizioni ATP, rafforzando la presenza italiana nel panorama internazionale. Un traguardo che testimonia il progresso e la crescita dei tennisti italiani nel circuito challenger.

Franco Agamenone si aggiudica il Challenger di Buenos Aires 2026. Il suo è il primo successo di un giocatore battente bandiera italiana nel circuito che, di fatto, è la porta d’accesso a quello ATP. Il trentaduenne nativo di Rio Cuarto, che gioca per il nostro Paese dal 2020, è al sesto successo in un evento di questa categoria nella propria carriera. Il Challenger, che si gioca dal 2010 sui campi del Racket Club de Palermo, si trova non lontano da una serie di attrazioni molto interessanti della capitale argentina. Qui Agamenone, battuto al primo turno l’americano Bruno Kuzuhara per 6-2 6-3, ha poi sconfitto il brasiliano Matheus Pucinelli de Almeida per 6-4 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il tennista di Rio Cuarto vince in rimonta a Buenos Aires nonostante un problema fisico che ha richiesto molteplici interventi del fisioterapista - facebook.com facebook