Angelo con il volto di Meloni sconcerto al Vaticano | Non sappiamo perché l'ha fatto

Questa mattina, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, un angelo con il volto di Giorgia Meloni ha suscitato sorpresa tra i fedeli. Improvvisamente, qualcuno ha coperto la scultura, creando sconcerto tra i presenti. Fonti del Vaticano hanno spiegato di non sapere ancora perché sia stato deciso di modificarla. Intanto, i parroci stanno valutando come intervenire per ripristinare l’originale.

L'angelo con il volto di Giorgia Meloni nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma tornerà com'era in origine. Ancora da chiarire il perché della raffigurazione: omaggio o burla?.

