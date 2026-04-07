Francia treno alta velocità si schianta contro camion Morto macchinista

Da tv2000.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Francia, un treno ad alta velocità si è scontrato con un camion militare a un passaggio a livello. L'incidente ha causato la morte del macchinista, mentre il convoglio ha subito danni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità locali stanno verificando le cause dello schianto. La circolazione ferroviaria nella zona è stata temporaneamente sospesa.

Tragico incidente ferroviario in Francia. Un treno alta velocità TGV si è scontrato a un passaggio a livello con un camion militare adibito a trasporto eccezionale con a bordo un ponte. Un morto. Servizio di Raffaella Frullone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Francia, treno alta velocità si schianta contro camion. Morto macchinista

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