Francia treno alta velocità si schianta contro camion Morto macchinista

In Francia, un treno ad alta velocità si è scontrato con un camion militare a un passaggio a livello. L'incidente ha causato la morte del macchinista, mentre il convoglio ha subito danni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità locali stanno verificando le cause dello schianto. La circolazione ferroviaria nella zona è stata temporaneamente sospesa.

Tragico incidente ferroviario in Francia. Un treno alta velocità TGV si è scontrato a un passaggio a livello con un camion militare adibito a trasporto eccezionale con a bordo un ponte. Un morto. Servizio di Raffaella Frullone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Francia, treno alta velocità si schianta contro camion. Morto macchinista Treno alta velocità Tgv si schianta contro camion militare in Francia: morto macchinista, diversi passeggeri feritiL’incidente ferroviario a un passaggio a livello tra Béthune e Lens, nel dipartimento del Pas-de-Calais, ha causato la morte del macchinista e il... Terribile incidente ferroviario: treno alta velocità contro camion. È tragediaUn grave incidente ferroviario si è verificato nella mattinata di martedì 7 aprile nel nord della Francia, dove un treno ad alta velocità Tgv si è... Francia, treno alta velocità si schianta contro camion. Morto macchinista Temi più discussi: Alta velocità, i francesi di Sncf non sanno dove riparare i treni. Il braccio di ferro con Trenitalia da Milano a Napoli; Fs, il bilancio torna in utile di 30 milioni: crescono i ricavi e gli investimenti; Trenitalia: Frecce e Leonardo Express sono già prenotabili fino a dicembre 2026; Ciliegi in fiore: le mete più spettacolari da visitare questa primavera. In Francia un treno ad alta velocità ha colpito un camion militare a un passaggio a livello: il macchinista è mortoMartedì mattina intorno alle 7 a Bully-les-Mines, nel nord della Francia, c’è stato un incidente in cui un treno ad alta velocità si è scontrato con un camion militare fermo a un passaggio a livello. ilpost.it Treno ad alta velocità TGV si schianta contro un camion militare in Francia: morto il macchinista, decine i feritiTreno TGV travolge un camion militare tra Béthune e Lens, nel nord della Francia morto il macchinista e decine di passeggeri feriti. greenme.it Seconda città culturale di Francia con 30 musei d’eccezione, il suo nuovo cuore pulsante è la Valle della Gastronomia®, arteria del gusto di 620 Km che collega Borgogna a Provenza - facebook.com facebook Cécile Kohler e Jacques Paris tornano in Francia: Macron riporta a casa i due francesi detenuti in Iran in vista di un possibile attacco Usa x.com