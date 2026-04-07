Francia Sarkozy arriva al tribunale di Parigi insieme a Carla Bruni | Sono innocente

L’ex presidente francese si è presentato davanti al tribunale di Parigi insieme alla moglie, affermando di essere innocente. In aula ha dichiarato che nessun denaro proveniente dalla Libia ha finanziato la sua campagna elettorale del 2007. La discussione riguarda un procedimento giudiziario che coinvolge accuse di finanziamenti illeciti e sospetti di corruzione. La vicenda si inserisce in un procedimento avviato alcuni anni fa, con diverse udienze e testimonianze.

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha ribadito la propria innocenza, dichiarando, durante un’udienza d’appello a Parigi, che nemmeno un centesimo proveniente dalla Libia ha contribuito a finanziare la sua campagna presidenziale del 2007. “Devo la verità al popolo francese”, ha detto Sarkozy davanti a un collegio di tre giudici, durante l’udienza relativa al caso che lo ha portato a trascorrere 20 giorni in carcere prima di ottenere la libertà in attesa dell’appello. “Sono innocente”, ha affermato Sarkozy, 71 anni, che sta impugnando la sua condanna dopo essere stato giudicato colpevole a settembre di associazione a delinquere, reato per cui è stato condannato a cinque anni di carcere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, Sarkozy arriva al tribunale di Parigi insieme a Carla Bruni: "Sono innocente" Sarkozy jr. floppa alle elezioni (nonostante l’endorsement di Carla Bruni)Louis, figlio dell’ex presidente francese Nicolas, era candidato alla poltrona di sindaco di Mentone in Costa Azzurra. Carla Bruni senza trucco in tribunale: la scelta per il processo al maritoCi sono storie d’amore che sembrano scritte per vivere sotto i riflettori, nel bene e nel male. Argomenti più discussi: Consuelo Remmert, chi è la sorella (poco conosciuta) di Carla Bruni; Consuelo Remmert chi è la sorella poco conosciuta di Carla Bruni. Francia, Sarkozy arriva al tribunale di Parigi insieme a Carla Bruni: Sono innocente(LaPresse) L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha ribadito la propria innocenza, dichiarando, durante un’udienza d’appello a Parigi, che ... stream24.ilsole24ore.com Carla Bruni senza trucco in tribunale: la scelta per il processo al maritoCarla Brun i non ha mai fatto un passo indietro, nemmeno davanti alla tempesta giudiziaria che ha travolto suo marito, l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, condannato nel settembre 2025 a cinque ... dilei.it Parigi, Nicolas Sarkozy in aula per il processo d'appello sui presunti finanziamenti illeciti dalla Libia per la campagna presidenziale. L'ex presidente francese atteso sul banco dei testimoni, presente anche la moglie Carla Bruni. x.com Elegante e sempre magnetica. Carla Bruni torna a cantare e lo fa in uno dei luoghi più iconici della musica francese: l’Olympia di Parigi - facebook.com facebook