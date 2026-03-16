Louis, figlio dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, ha partecipato alle elezioni per diventare sindaco di Mentone, in Costa Azzurra. Nonostante l’endorsement di Carla Bruni, la sua candidatura non ha ottenuto il risultato sperato. La sua campagna elettorale si è conclusa con una sconfitta, lasciando spazio a un esito diverso da quello che si aspettava.

Louis, figlio dell’ex presidente francese Nicolas, era candidato alla poltrona di sindaco di Mentone in Costa Azzurra. Le urne, però, l’hanno relegato solo al terzo posto. In casa Sarkozy la politica è un affare di famiglia: se l’ex presidente francese Nicolas, sposato con Carla Bruni, è fuori dai giochi a causa della condanna di settembre 2025, il figlio Louis è stato tra i protagonisti delle elezioni francesi del 15 marzo 2026. Classe 1997, il giovane si è candidato per la poltrona di sindaco di Mentone in Costa Azzura. Sognava di emulare suo padre, che, alla sua stessa età, nel 1983, è diventato primo cittadino di Neuilly, ma le urne hanno infranto il suo sogno. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sarkozy jr. floppa alle elezioni (nonostante l’endorsement di Carla Bruni)

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