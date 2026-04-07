Carla Bruni si è presentata senza trucco in tribunale, dove si svolge un processo che coinvolge il suo ex marito, l’ex presidente francese. La cantante e modella ha partecipato all’udienza in una giornata caratterizzata da attenzione mediatica. La presenza dell’artista ha attirato l’attenzione dei giornalisti, accompagnata dall’assenza di trucco che ha evidenziato il suo aspetto naturale. La vicenda processuale riguarda questioni legali legate alla figura dell’ex presidente.

Ci sono storie d’amore che sembrano scritte per vivere sotto i riflettori, nel bene e nel male. Proprio come quella, finita in un vortice di scandali e processi vari, che lega Carla Bruni, cantante e modella, e Nicolas Sarkozy, ex presidente francese. Le immagini delle ultime ore vedono l’ex première dame all’interno del Tribunale di Parigi per il processo d’appello per il finanziamento del terrorismo in Libia. Carla è apparsa completamente senza trucco, uno scelta che da una parte ha colpito i fan, ma dall’altra ha subito fatto intuire una scelta ben precisa, quella di mostrare sul suo volto i segni del dolore lasciati da questi mesi difficili. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carla Bruni senza trucco in tribunale: la scelta per il processo al marito

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