Francesco Pio Bassi giovane calciatore muore a 21 anni nell’incidente in A14 Feriti altri 7 ragazzi

Un incidente avvenuto sull’autostrada A14 ha causato la morte di un giovane calciatore di 21 anni. Altri sette ragazzi, tra i 20 e i 25 anni, sono rimasti feriti: una ragazza di vent’anni si trova in condizioni gravi all’ospedale Maggiore di Bologna, mentre gli altri sono stati ricoverati tra Ravenna e Cesena con ferite di minore entità. L’incidente si è verificato nella zona di Imola.

Imola, 7 aprile 2026 – Un ragazzo di 21 anni morto, una ventenne ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna e altri sei giovani, tutti tra i 20 e i 25 anni di età, ricoverati tra Ravenna e Cesena, con ferite lievi. Il bilancio del tragico incidente. E’ il bilancio del gravissimo incidente che si è verificato nella sera di Pasqua, attorno alle 22,45, lungo la diramazione per Ravenna dell’A14 in direzione Nord, nel territorio comunale di Solarolo (Ravenna). La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia autostradale e, dai primi rilievi, sono due i veicoli rimasti coinvolti nel terribile schianto. Un tamponamento, seguito da una successiva carambola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Pio Bassi, giovane calciatore, muore a 21 anni nell’incidente in A14. Feriti altri 7 ragazzi Santo muore a 59 anni nell’incidente in A1, all’altezza dello svincolo per il raccordo A14Bologna, 17 gennaio 2026 – Incidente mortale, ieri sera, in autostrada: sull'A1, all'altezza dello svincolo per il raccordo A14 di... Massarosa: muore nell’auto finita un fosso pieno d’acqua. Feriti altri due ragazzi che erano a bordoMASSAROSA (LUCCA) – Incidente mortale nella notte fra il 13 e il 14 febbraio 2026. Temi più discussi: Francesco Pio Bassi, giovane calciatore, muore a 21 anni nell’incidente in A14. Feriti altri 7 ragazzi; Strade di sangue: muore calciatore 21enne, feriti 7 giovani. Chi è la vittima; Scheda squadra Foggia U19. Dalla vigna al forno: la rivoluzione silenziosa di un giovane pizzaiolo sannitaFrancesco Pio Comune, giovane sannita poco più che ventenne, ha ideato un impasto dalla farina di vinaccioli da uve Aglianico, il principe dei vitigni campani. Alla trattoria-pizzeria da Cesira a San ... gamberorosso.it Omicidio Francesco Pio Maimone, il 6 novembre il processo del baby boss Francesco Pio ValdaPrenderà il via il prossimo 6 novembre, nel Palazzo di Giustizia di Napoli, il processo di appello per l'omicidio di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo freddato con un colpo di pistola agli ... ilmattino.it “Ho chiesto a Pio Esposito se avesse chiesto lui di tirare il primo rigore, e mi ha risposto di sì! È giovanissimo ed era consapevole dell’importanza della partita. Poi i rigori si possono anche sbagliare, l’importante è che abbia avuto il coraggio di metterci la facci - facebook.com facebook