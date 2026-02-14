Un giovane di 22 anni ha perso la vita nella notte tra il 13 e il 14 febbraio a Massarosa, dopo aver perso il controllo dell’auto e finito in un fosso pieno d’acqua. L’incidente si è verificato intorno alle 4.30 in via Poggio alle Viti, poco lontano dalla zona di Stiava. L’auto si è ribaltata e si è immersa nel canale, che in quel momento era molto pieno a causa delle recenti piogge. Due amici che erano con lui sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per estrarli dall’

MASSAROSA (LUCCA) – Incidente mortale nella notte fra il 13 e il 14 febbraio 2026. Alle 04.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Poggio alle Viti nel Comune di Massarosa, per un’autovettura uscita di strada e finita all’interno di un fosso “gora di Stiava” colmo d’acqua. A bordo della macchina, finita sott’acqua per metà, viaggiavano 3 persone. Il giovane conducente, Duccio Sargentini, 26 anni, e’ deceduto. Gli altri due occupanti sono riusciti a salvarsi e sono stati trasportati in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. I due sarebbero fratello e sorella, lui 21 anni lei 25. L’auto è stata recuperata dal fosso con autogru. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massarosa: muore nell’auto finita un fosso pieno d’acqua. Feriti altri due ragazzi che erano a bordo

